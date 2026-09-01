Two Supertankers Hit by Unknown Projectiles in Strait of Hormuz

Two oil supertankers have been hit by unknown projectiles while transiting the Strait of Hormuz outbound from the Persian Gulf, maritime risk management firm Marisks said on Tuesday, as tensions in the Middle East flared up again this week and put the tentative oil flow recovery at risk.
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