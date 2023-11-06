Трусова, кидавшаяся коньками в Тутберидзе: «Я не считаю это предательством»

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова, попавшая на днях в заголовки газет благодаря скандалу с Тутберидзе и эпизоду, когда кидала в тренера коньки в раздевалке после Олимпиады, в беседе с Okko раскрыла много тайн своей спортивной жизни и рассказала о моментах, которые многие пользователи сети считают спорными в ее карьере.