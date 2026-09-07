Шарий: после угроз российским самолетам Зеленский может уничтожить румынский Иллюстрация: Блокнот Украина прямо пригрозила России государственным терроризмом – сбитием гражданских самолетов над ней.
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