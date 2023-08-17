Пентагон отказался раскрыть информацию о переданных Киеву кассетных боеприпасах

Глава пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Патрик Райдер указал на тот факт, что представляемое им ведомство не станет раскрывать информацию об отправленных Киеву кассетных боеприпасах, чтобы не давать преимуществ вражеской стороне.
Глава пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Патрик Райдер указал на тот факт, что представляемое им ведомство не станет раскрывать информацию об отправленных Киеву кассетных боеприпасах, чтобы не давать преимуществ вражеской стороне.
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