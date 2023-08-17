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Пентагон отказался раскрыть информацию о переданных Киеву кассетных боеприпасах

Пентагон отказался раскрыть информацию о переданных Киеву кассетных боеприпасах

Глава пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Патрик Райдер указал на тот факт, что представляемое им ведомство не станет раскрывать информацию об отправленных Киеву кассетных боеприпасах, чтобы не давать преимуществ вражеской стороне.

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