Пентагон отказался раскрыть информацию о переданных Киеву кассетных боеприпасах

Глава пресс-службы оборонного ведомства Соединённых Штатов Патрик Райдер указал на тот факт, что представляемое им ведомство не станет раскрывать информацию об отправленных Киеву кассетных боеприпасах, чтобы не давать преимуществ вражеской стороне.