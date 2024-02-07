РФС может в марте начать переговоры с Карпиным о продлении контракта

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью "Спорт-Экспрессу" заявил, что организация планирует в марте провести переговоры с главным тренером Валерием Карпиным о продолжении сотрудничества.
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