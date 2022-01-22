Мир потянется к России, когда русские научатся себя любить — мнение

Писатель и публицист Дмитрий Ольшанский — о том, как заставить мир любить и уважать Россию. «Тоскливая неудачливость внешней политики России, всех ее бесконечных конфликтов с десятками стран-соседей, от Прибалтики до Средней Азии, которые при всяком удобном случае стремятся как-нибудь оскорбить и унизить Россию, плюнуть в нее хоть в школьном учебнике, хоть в заявлениях чиновников, и уж конечно, стараются уйти от нее под чужой зонтик, под чужую власть, и это даже при том, что другие хозяева дают им намного меньше, чем готова давать Россия, они скупы и крайне практичны, тогда как Россия широко тратит деньги на иностранцев с инородцами, но это не помогает, это ничего не меняет, — вся эта долгая грустная история легко объяснима.