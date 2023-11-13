Театр абсурда
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Театр абсурда

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Тонкости политической русофобии

Тонкости политической русофобии

ФИНАНСОВЫЙ  МЕХАНИЗМ Несмотря на все свои проблемы, лидеры ЕС продолжают свой поход против России — сейчас они готовят новый пакет санкций, а так же рассуждают о том, как им правильнее отнять замороженные российские активы.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Санкции против Европы.Нет газа через Украину.Это 40 млрд куб.м.Не будет СПГ из России.Это еще 20-25 млрд куб.м.,Не будет нефти.Россия закроет транзит фур в страны СНГ и Азию.Придется перегружать на российский транспорт.США решили разорить Евросоюз,Россия им поможет.
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