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Дороги во Владивостоке преображаются круглосуточно

Дороги во Владивостоке преображаются круглосуточно

Во Владивостоке продолжается комплексный и локальный ремонт дорог, сообщает PRIMPRESS. Работами по восстановлению занимаются привлеченные городской администрацией компании-подрядчики и муниципальная служба «Содержание городских территорий».

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