Дороги во Владивостоке преображаются круглосуточно

Во Владивостоке продолжается комплексный и локальный ремонт дорог, сообщает PRIMPRESS. Работами по восстановлению занимаются привлеченные городской администрацией компании-подрядчики и муниципальная служба «Содержание городских территорий».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии