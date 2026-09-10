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Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

Умер почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов

На 83-м году жизни после продолжительной болезни скончался почетный председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

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