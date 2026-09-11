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Свадьба на сцене и муж из IT: дочь Порошиной и Куценко вышла замуж без лишнего шума

Свадьба на сцене и муж из IT: дочь Порошиной и Куценко вышла замуж без лишнего шума

30-летняя актриса Полина Куценко, единственная дочь Гоши Куценко и Марии Порошиной, официально вышла замуж.

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