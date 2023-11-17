Главное из заявлений Дмитрия Пескова: ▪️ Песков убежден, что следующий президент РФ должен быть "таким же", как Путин; ▪️Песков надеется, что Путин будет баллотироваться на предстоящих выборах президента России; ▪️Песков уверен, что Путин победит на выборах президента, если решит баллотироваться; ▪️Песков рассказал, что пока не отказался от айфона, но предупредил о небезопасности американской техники; ▪️Песков признался, что очень отрывочно знаком с творчеством рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом), но услышанное не пришлось ему по душе; ▪️Песков назвал неуместными идеи музыкантов съездить с концертом на передовую, чтобы "получить индульгенцию" и начать вновь выступать в России; Крым Оперативный.