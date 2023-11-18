Илон Маск намерен судиться с Media Matters, группой которая нашла антисемисткие посты в Х

В пятницу Илон Маск раскритиковал крупных рекламодателей и группу по надзору за СМИ Media Matters после того, как несколько крупных брендов решили приостановить расходы на X, платформу социальных сетей, которой он владеет и управляет в качестве технического директора.
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