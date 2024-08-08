Тест на сообразительность: угадайте, какие выражения зашифровала нейросеть?

Посмотрите на эти пять картинок, которые мы сгенерировали с помощью нейросети Midjourney. И проверьте, получится ли у вас угадать, какие устойчивые выражения про здоровье или высказывания великих, ставшие уже народной мудростью, на них зашифрованы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии