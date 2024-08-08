Тест на сообразительность: угадайте, какие выражения зашифровала нейросеть?

Посмотрите на эти пять картинок, которые мы сгенерировали с помощью нейросети Midjourney. И проверьте, получится ли у вас угадать, какие устойчивые выражения про здоровье или высказывания великих, ставшие уже народной мудростью, на них зашифрованы.