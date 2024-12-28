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Елка для детей героев: 159 юных актанышцев получили сладкие подарки от Когогиной

Елка для детей героев: 159 юных актанышцев получили сладкие подарки от Когогиной

В Актанышском районе РТ состоялась новогодняя елка для детей, чьи отцы участвуют в спецоперации. Мероприятие прошло в районном Дворце культуры имени Альфии Авзаловой и собрало множество ребят, которые пришли насладиться атмосферой праздника.

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