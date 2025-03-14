Разрешения отзывать, гражданство аннулировать: это должно стать нормой для всей клиентуры дел о незаконной миграции

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demyr150648

Верно, но тогда и надо пересмотреть уровень оплаты труда, МВДшникам и организацию их труда, сделав ее невозможной для коррупции. Зри в корень: не искоренив причины и питательной среды для коррупции, все мероприятия будут носить временный х-р. В средние века большинство краж происходило на площади, где карали преступников. Те, кто законотворит и законоконтролирует и наказует должны мыслить системно. Иначе они напрасно кушают хлеб с маслом и икрой. Вот, прижали ГАИшников, типа- гады и взяточники!, у-уу-, как мы их! ,но не системно прижали: кнутом врезали, а пряник забыли дать. Наверное, он в чьем-то законотворческом кармане черствеет. Результат: гаишников не не стало от слова совсем. Поразбежались, как тараканы от прекрасных условий службы и невозможно низкой оплаты труда и сволочного отношения в своем же ведомстве, будь оно неладно! Вот вам и системность в действии. Так и с мигрантами, эти питерские 150 000 , что в Питере жрут, гадят и насилуют, эти 150 тыщ взяткодавателей хоть что-то почувствовали, карающий меч неотвратимости усекновения паспортов их хоть йоту коснулся? Нет же! Так вот: наше г-во, это толстый повар, а мигранты - коты, жрущие украденные у населения котлеты(рабочие места, зарплаты, безопасность, жизненной пространство). Васьки жрущие у повара, законотворителя! О, лучезарный, оборотись к своим подданным, мигранты все же не те, кто выбрал тебя очень демократическим путем. Зачем ты любишь эту шваль и отбросы, а не своих граждан?