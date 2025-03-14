Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 759 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    А по хуй пишется раздельно если имеется ввиду глубина великой реки Иордан и слитно если моё отношение к Вам )))«Нафиг я сюда при...
  • Гавриленко Александр
    Согласен, что нужно высылать, без права на возвращение, но! Может быть дело в том, что нынешний строй пытается нас ра...Видите эти руки? ...
  • Сергей Киселев
    ПОНИМАЮ  и в  ОСНОВНОМ  согласен!  Думать  надо(прежде  всего ) - о  своих...Как  в  Арабских  Эмиратах!Разрешения отзыва...

Разрешения отзывать, гражданство аннулировать: это должно стать нормой для всей клиентуры дел о незаконной миграции

Разрешения отзывать, гражданство аннулировать: это должно стать нормой для всей клиентуры дел о незаконной миграции

Русский Колоколъ Все больше в прессе информации о громких уголовных делах. Но не слышно главного: что будет с мигрантами, которые заплатили взятки? Алексей НИКИТИН В Москве Пошел процесс… На днях мы писали о финале уголовного дела против начальника управления по вопросам миграции московского ГУ МВД России Дмитрия Тахтаулова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Белов
ВСЕХ МИГРОСОВ - ПО ДОМАМ ! Это должно стать политикой государства ! Иначе - можем потерять !
Ответить
11 час.
d
demyr150648
Верно, но тогда и надо пересмотреть уровень оплаты труда, МВДшникам и организацию их труда, сделав ее невозможной для коррупции. Зри в корень: не искоренив причины и питательной среды для коррупции, все мероприятия будут носить временный х-р. В средние века большинство краж происходило на площади, где карали преступников. Те, кто законотворит и законоконтролирует и наказует должны мыслить системно. Иначе они напрасно кушают хлеб с маслом и икрой. Вот, прижали ГАИшников, типа- гады и взяточники!, у-уу-, как мы их! ,но не системно прижали: кнутом врезали, а пряник забыли дать. Наверное, он в чьем-то законотворческом кармане черствеет. Результат: гаишников не не стало от слова совсем. Поразбежались, как тараканы от прекрасных условий службы и невозможно низкой оплаты труда и сволочного отношения в своем же ведомстве, будь оно неладно! Вот вам и системность в действии. Так и с мигрантами, эти питерские 150 000 , что в Питере жрут, гадят и насилуют, эти 150 тыщ взяткодавателей хоть что-то почувствовали, карающий меч неотвратимости усекновения паспортов их хоть йоту коснулся?  Нет же! Так вот:  наше г-во, это толстый повар, а мигранты - коты, жрущие  украденные у населения котлеты(рабочие места, зарплаты, безопасность, жизненной пространство). Васьки жрущие у повара, законотворителя! О, лучезарный, оборотись к своим подданным, мигранты все же не те, кто выбрал тебя очень демократическим путем. Зачем ты любишь эту шваль и отбросы, а не своих граждан?
Ответить
11 час.
Сергей Киселев
ПОНИМАЮ  и в  ОСНОВНОМ  согласен!  Думать  надо(прежде  всего ) - о  своих...Как  в  Арабских  Эмиратах!
Ответить
2 час.
наверх