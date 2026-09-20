AFP сообщает о рекордной цене на дизель во Франции — €2,41 за литр

Стоимость дизельного топлива во Франции достигла рекордных €2,41 за литр, аналитикам AFP. Причиной стал транспортный кризис из-за блокады Ормузского пролива.
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