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Царьград

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AFP сообщает о рекордной цене на дизель во Франции — €2,41 за литр

AFP сообщает о рекордной цене на дизель во Франции — €2,41 за литр

Стоимость дизельного топлива во Франции достигла рекордных €2,41 за литр, аналитикам AFP. Причиной стал транспортный кризис из-за блокады Ормузского пролива.

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