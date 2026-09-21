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Сервис CARgument перечислил автомобили со скидками до 900 тысяч рублей

Сервис CARgument перечислил автомобили со скидками до 900 тысяч рублей

Сервис CARgument составил список изменений в прайс-листах дистрибьюторов за неделю 14−18 сентября. Как выяснили аналитики, Tenet отметился новой моделью, «Москвич» — скидкой, Hongqi — обновлённым H5, а Bestune — серьёзным пересмотром условий.

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