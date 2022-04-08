«Каролина» в 4-й раз подряд вышла в плей-офф

«Каролина» в 4-й раз подряд вышла в плей-офф. «Харрикейнс» гарантировали себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли после победы над «Баффало» (5:3) в регулярном чемпионате.

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