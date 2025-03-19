«Чудом никто не пострадал»: в Омске лед с крыши рухнул с подъезда вместе с козырьком. Инцидент произошел в доме № 160 на Богдана Хмельницкого.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Чудом никто не пострадал»: в Омске лед с крыши рухнул с подъезда вместе с козырьком. Инцидент произошел в доме № 160 на Богдана Хмельницкого.