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13 лет борьбы за мужа и переезд в Дубай: почему вдову Николая Караченцова осуждают за попытку начать всё сначала

13 лет борьбы за мужа и переезд в Дубай: почему вдову Николая Караченцова осуждают за попытку начать всё сначала

Людмила Поргина, вдова знаменитого актера Николая Караченцова, после долгих лет самоотверженной заботы о тяжелобольном муже приняла решение, которое вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

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