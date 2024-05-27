Что кухня может рассказать о характере хозяйки

Обстановка на кухне может очень многое рассказать о характере ее хозяйке. Стиль и основные геометрические формы, присутствующие в интерьере, напрямую связаны с типом личности, поведением и привычками человека.
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