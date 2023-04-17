Гостей масштабного ифтара в Дагестане угостили пловом из трех тонн риса и мяса

В дагестанском Дербенте прошел общереспубликанский ифтар, который посетили около 35 тысяч человек. Самое масштабное в регионе коллективное разговение в Рамадан было организовано в воскресенье у светомузыкального фонтана в парке Низами Гянджеви.
В дагестанском Дербенте прошел общереспубликанский ифтар, который посетили около 35 тысяч человек. Самое масштабное в регионе коллективное разговение в Рамадан было организовано в воскресенье у светомузыкального фонтана в парке Низами Гянджеви.
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