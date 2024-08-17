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«Снять ответственность»: почему Запад расследует теракт на «Северных потоках» спустя два года

«Снять ответственность»: почему Запад расследует теракт на «Северных потоках» спустя два года

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images  2 дня назад 172 прочитали Немецкие следователи уже вычислили первого подозреваемого, а также узнали про решение главы Украины по операции.

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