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Фронтовая сводка на 10 января. Тяжелейшие встречные бои под Курском, интенсивное давление у Покровска

Фронтовая сводка на 10 января. Тяжелейшие встречные бои под Курском, интенсивное давление у Покровска

Ночью российская ПВО отразила атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах. В Ростовской области подавлено и уничтожено не менее 16 дронов, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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