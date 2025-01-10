Фронтовая сводка на 10 января. Тяжелейшие встречные бои под Курском, интенсивное давление у Покровска

Ночью российская ПВО отразила атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в нескольких регионах. В Ростовской области подавлено и уничтожено не менее 16 дронов, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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