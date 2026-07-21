Не только сын, но и дочь: дети Стоцкой поразили сходством с отпрысками Киркорова

В Сети вновь обсуждают наследников певицы. Анастасия Стоцкая с сыном и дочкой Социальные сетиАнастасия Стоцкая поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, который она проводит вместе с детьми: 9-летней Верой и 15-летним Александром.
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