Не только сын, но и дочь: дети Стоцкой поразили сходством с отпрысками Киркорова

В Сети вновь обсуждают наследников певицы. Анастасия Стоцкая с сыном и дочкой Социальные сетиАнастасия Стоцкая поделилась фотографиями с отдыха на Мальдивах, который она проводит вместе с детьми: 9-летней Верой и 15-летним Александром.