Вредные трубы: штрафы за некачественные коммунальные услуги выросли Ольга ВайленкоС 1 июня в России вступает в силу новый закон, усиливающий ответственность ресурсоснабжающих организаций (РСО) за предоставление некачественных коммунальных услуг.
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