Тверьлайф - Нов...
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Какой будет обложка нового выпуска журнала «Тверьлайф»

Какой будет обложка нового выпуска журнала «Тверьлайф»

Соскучились по нашему журналу? Нам тоже не терпится взять свеженький Tverlife в руки и полистать. К счастью ждать осталось недолго – первый летний выпуск уже отправлен в типографию, а значит, что совсем скоро нас ждет много интересного контента.

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