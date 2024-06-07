Какой будет обложка нового выпуска журнала «Тверьлайф»

Соскучились по нашему журналу? Нам тоже не терпится взять свеженький Tverlife в руки и полистать. К счастью ждать осталось недолго – первый летний выпуск уже отправлен в типографию, а значит, что совсем скоро нас ждет много интересного контента.
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