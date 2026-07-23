Спикер ЗСНО Люлин: «Новые подходы в экологическом законодательстве могут помочь снизить число свалок»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля, ФедералПресс. На заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным вопросам, состоявшемся на днях, прошло обсуждение инициативы об изменениях в КоАП РФ, связанных с борьбой с несанкционированными сбросами мусора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии