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Спикер ЗСНО Люлин: «Новые подходы в экологическом законодательстве могут помочь снизить число свалок»

Спикер ЗСНО Люлин: «Новые подходы в экологическом законодательстве могут помочь снизить число свалок»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июля, ФедералПресс. На заседании комитета Заксобрания Нижегородской области по экологии и природным вопросам, состоявшемся на днях, прошло обсуждение инициативы об изменениях в КоАП РФ, связанных с борьбой с несанкционированными сбросами мусора.

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