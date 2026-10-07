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Регионы России

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ВСУ начали использовать российских пленных в качестве смертников с ошейниками шахида

ВСУ начали использовать российских пленных в качестве смертников с ошейниками шахида

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые применили российских пленных бойцов в качестве смертников, оснащённых заминированными ошейниками, сообщили источники агентства.

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