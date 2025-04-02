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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Петрозаводчане портят в лужах обувь и разбивают в ямах машины

Жильцы домов по улице Фрунзе жалуются на огромные лужи возле своих подъездовфото: RuNews     Иностранные студенты ПетрГУ, которые проживают в общежитии №7 на улице Фрунзе в Петрозаводске, стараются дойти до него без травм, сохранить ноги сухими здесь точно не удастся.

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