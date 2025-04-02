Петрозаводчане портят в лужах обувь и разбивают в ямах машины

Жильцы домов по улице Фрунзе жалуются на огромные лужи возле своих подъездовфото: RuNews Иностранные студенты ПетрГУ, которые проживают в общежитии №7 на улице Фрунзе в Петрозаводске, стараются дойти до него без травм, сохранить ноги сухими здесь точно не удастся.