❗️Аксёнов рекомендовал объявить выговор министру транспорта РК Арсению Козловскому Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что в регионе слабо ведется работа по обращениям граждан, связанным с нарушениями в расписании движения общественного транспорта.
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