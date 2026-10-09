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test mazurok

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❗️Аксёнов рекомендовал объявить выговор министру транспорта РК Арсению Козловскому Глава РК Сергей Аксёнов подчеркнул, что в регионе слабо ведется работа по обращениям граждан, связанным с нарушениями в расписании движения общественного транспорта.

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