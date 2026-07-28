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Пустые ряды и дискотека под колонки: как фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале обернулся провалом

Пустые ряды и дискотека под колонки: как фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале обернулся провалом

Зарубежные медиа пишут о грандиозном успехе юрмальского фестиваля Лаймы Вайкуле. Журналисты подсчитывают гипотетическую прибыль, умножая вместимость зала «Дзинтари» на стоимость VIP-билетов, которая достигала 375 евро.

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