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Царьград

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"Страшные события на Бульваре Роз": Девушку похитили на виду у всех, тело спрятали в лесу – неразгаданная тайна жестокой расправы

"Страшные события на Бульваре Роз": Девушку похитили на виду у всех, тело спрятали в лесу – неразгаданная тайна жестокой расправы

Жуткое преступление произошло ещё в сентябре. Девушку похитили на виду всех, а после убили. Оперативники нашли угнанный автомобиль и тело жертвы, спрятанное в лесу: "страшные события на Бульваре Роз".

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