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После 14 лет брака с Геннадием Ветровым и роли нелепой Ляли: как изменилась жизнь Карины Зверевой

После 14 лет брака с Геннадием Ветровым и роли нелепой Ляли: как изменилась жизнь Карины Зверевой

Сегодня 49-летняя Карина Зверева регулярно снимается в кино и сериалах, а зрители давно перестали ассоциировать её только с эстрадными номерами.

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