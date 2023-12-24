Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции "ВТБ" и Газпрома

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает Росбанку приобрести акции ВТБ, "Роснефти", "Газпрома", "Норникеля" и других российских компаний у французского финансового конгломерата Societe Generale.
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