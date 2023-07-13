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ФСБ обезвредила украинских диверсантов, готовивших удар по ЗАЭС

ФСБ обезвредила украинских диверсантов, готовивших удар по ЗАЭС

ФСБ обезвредила украинских диверсантов, которые вели подготовку ракетного удара по Запорожской АЭС, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 13 июля в своем Telegram-канале.

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