В чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага" определились первые финалисты

Стали известны имена первых финалистов чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага". Это Вероника Урвачева (18 лет), Илья Семенов (8 лет), Артем Назаров (11 лет), Александр Генералов (12 лет) и Дмитрий Дадиан (25 лет).