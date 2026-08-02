Руслан Бортник: Трамп давит на Зеленского, чтобы конгресс не потерять

Почему администрация Трампа одновременно отзывает лицензии на Patriot и требует немедленного прекращения огня? Как долго Киев сможет удерживать фронт, если из тридцати семи баллистических целей сбивается лишь одна? Какие требования европейских чиновников могут лишить офис президента Украины контроля над силовыми ведомствами? И почему масштабная блокада портов угрожает не только бюджету Украины, но… Читать далее: https://govorit.