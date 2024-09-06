Очередные взрывы прогремели на подконтрольных киевскому режиму территориях: от Харькова и Полтавы до Львова Очередной комбинированный удар российские войска нанесли по объектам на территории противника.
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Очередные взрывы прогремели на подконтрольных киевскому режиму территориях: от Харькова и Полтавы до Львова Очередной комбинированный удар российские войска нанесли по объектам на территории противника.
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