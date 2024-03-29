Материнская смертность снизилась на 31% в Мангистау

За 12 месяцев прошлого года в Мангистау можно отметить снижение показателей материнской смертности на 31%, младенческой смертности — на 11%, смертности от туберкулеза — на 47%, передает пресс-служба акима Мангистауской области.
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