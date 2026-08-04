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«В выходной день не хочется вообще видеть друг друга»: Кацалапов объяснил, почему они с Синициной съехались спустя 7 лет

«В выходной день не хочется вообще видеть друг друга»: Кацалапов объяснил, почему они с Синициной съехались спустя 7 лет

Олимпийские чемпионы Никита Кацалапов и Виктория Синицина лишь в 2022 году начали жить вместе — спустя семь лет после начала романа.

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