Голевая передача Рондона помогла Венесуэле обыграть Эквадор в большинстве

Сборная Венесуэлы стартовала на Кубке Америки в США с победы над эквадорцами – 2:1. Три четверти матча сборная Эквадора провела в меньшинстве – на 22-й минуте прямую красную карточку получил Эннер Валенсия.
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