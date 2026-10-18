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Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок высоко оценил форму гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена на последних этапах и высказался о шансах нидерландца подняться на вторую строчку в личном зачете.