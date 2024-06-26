Пожар под Новороссийском! Стена пламени: очевидцы успели все заснять на видео

Очевидцы засняли стену пламени у входа в здание. Пока нет информации о пострадавших. Ранее писали: Безумие: новые сообщения о стрельбе и заложниках в Дагестане оказались «шутками» над девушками А сегодня появились подробности и Рогов сообщает: одно извинение уже опубликовано.