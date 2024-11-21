«Модум-Транс» взяли за тормоза: Прокуратура предупредила Артяковых

Что нарушали в компании, которая выступает крупным подрядчиком РЖД, выяснял корреспондент УтроNews.ООО «Модум-Транс» работает в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом, а также выступает давним подрядчиком РЖД, загребая миллиарды на госконтрактах.