«Модум-Транс» взяли за тормоза: Прокуратура предупредила Артяковых

Что нарушали в компании, которая выступает крупным подрядчиком РЖД, выяснял корреспондент УтроNews.ООО «Модум-Транс» работает в сфере грузовых перевозок железнодорожным транспортом, а также выступает давним подрядчиком РЖД, загребая миллиарды на госконтрактах.
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