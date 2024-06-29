Турецкие отели испытывают проблемы из-за высокой стоимости и низкого спроса со стороны российских туристов

В Турции начался кризис в гостиничном бизнесе. Владельцы отелей, которые подняли цены из-за роста издержек и падения курсов валют, столкнулись с низким спросом со стороны российских и других иностранных туристов.
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