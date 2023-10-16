Глава Новокузнецка сообщил о строительстве нового моста через реку Аба

В городе появится дополнительный въезд в Куйбышевский район, что улучшит ситуацию на дорогах.В Новокузнецке построят новый автомобильный мост через реку Аба и дорогу от улицы Веры Соломиной до улицы Димитрова вдоль горбольницы №5.
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