Аналитик объяснил, почему обычной семье построить дом в Германии нереально

Растущие затраты на строительство и чрезвычайно дорогая земля стали главными причинами, по которым в настоящее время строительство дома совершенно недоступно для простых людей, заявил эксперт-аналитик в области международных сельскохозяйственных и сырьевых рынков Олаф Зинке в статье, 8 февраля опубликованной немецким новостным порталом Agrarheute.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии