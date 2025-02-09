Аналитик объяснил, почему обычной семье построить дом в Германии нереально

Растущие затраты на строительство и чрезвычайно дорогая земля стали главными причинами, по которым в настоящее время строительство дома совершенно недоступно для простых людей, заявил эксперт-аналитик в области международных сельскохозяйственных и сырьевых рынков Олаф Зинке в статье, 8 февраля опубликованной немецким новостным порталом Agrarheute.