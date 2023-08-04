Депутат ГД Бородай: беспрерывные бои под Артемовском сильно истощили резервы ВСУ

Тщетные попытки ВСУ прорвать фланги под Артемовском привели к истощению украинских резервов. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
Тщетные попытки ВСУ прорвать фланги под Артемовском привели к истощению украинских резервов. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы, председатель правления межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
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