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Царьград

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В Вологодской области пассажирский поезд Воркута-Москва насмерть сбил человека

В Вологодской области пассажирский поезд Воркута-Москва насмерть сбил человека

Железнодорожная трагедия произошла в Вологодской области. Пассажирский поезд насмерть сбил человека.Трагедия на железнодорожных путях произошла утром, 11 июля на 502-м километре у станции Рябкино.

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